Reduce da una stagione da titolare al Bari in Serie B, Gyomber potrebbe restare in Puglia. Per il difensore slovacco 28 presenze e 1 gol in campionato, che ancora deve però assegnare l’ultimo posto per la promozione in Serie A: i pugliesi si giocheranno il playoff e il primo ostacolo è il Cittadella. Il contratto dell’ex Catania con la Roma scadrà nel 2019 e dunque con ogni probabilità sarà di nuovo ceduto: le ultime indiscrezioni riportano la volontà del Bari di riscattare il calciatore classe ’92. Al club giallorosso potrebbe bastare meno di un milione.