Reduce da una buona seconda parte di stagione e da un Mondiale Under 20 giocato in ruolo inedito, arrivano alla Roma altre richieste per Luca Pellegrini. L'ultima in ordine di tempo arriva dal Cagliari, squadra a cui i giallorossi lo avevano ceduto in prestito lo scorso gennaio.Il club sardo si è rifatto avanti per confermare il giovane terzino al,eno in prestito, ma la Roma non sembra intenzionata.