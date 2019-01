Quarto infortunio in meno di 6 mesi. Il calvario infinito di Diego Perotti ieri ha conosciuto un'altra tappa. L'argentino si è fermato durante in riscaldamento per un problema al polpaccio che sarà valutato in queste ore a Trigoria. Il rischio lesione è alto, così come il nuovo stop di almeno 15 giorni per Perotti che in questa stagione ha già saltato 15 partite per infortunio: prima la distorsione alla caviglia, poi la lesione al bicipite femorale e infine quella al polpaccio che ora potrebbe ripresentarsi.