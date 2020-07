dopo le polemiche seguite allo, con il centrocampista reo di non correre abbastanza per aiutarli, e allaper discutere diora sono le sirene di mercato a suonare in maniera fragorosa e a funestare il futuro dell'Azzurro in giallorosso,IL CHIARIMENTO POST VERONA CON MANCINI E FONSECA - In seguito a quell'episodio dell'Olimpico, quandoe poi nel post partitaè arrivatoche lo avrebbe tolto dai giochi per l'Inter, gara poi comunque saltata per un problema al polpaccio. Un chiarimento soprattutto con il difensore ex Atalanta e l'allenatore portoghese.- Inutile però negare che ilanche per l'invidia da parte di qualcuno nei confronti di un calciatore molto esposto mediaticamente. I problemi di spogliatoio ci sono stati,. Ma anche- Un retroscena fa capire la sua esuberanza, dato che pochi giorni prima di tornare ad allenarsi con la prima squadra, dopo l'intervento al naso,Zaniolo invecelasciando di sasso i compagni e i giovani.Ma lo stesso vale per lui: si comincia subito, visto chein occasione della partita del Mazza contro la Spal già retrocessa,Se non decisivo, quanto mai fondamentale per il futuro di Zaniolo.- Queste: "Non ce la fa ancora a tornare tra i convocati. Non c’è alcun problema con Zaniolo, se ho detto che ho parlato con lui e che non ci sono problemi vuol dire che è la verità. Quando c’è un problema lo dico. In questo momento lui è veramente infortunato. Non ci sono altri problemi”.