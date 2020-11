Viaggi, incontri, colloqui e dubbi. La scelta del direttore sportivo da parte dei Friedkin non ha ancora conosciuto la parola fine. In serie sono cadute diverse candidature per motivi diversi:Alcuni hanno rifiutato, altri sono stati rifiutati. Tutti hanno parlato direttamente con. Segno che i nuovi proprietari vogliono scegliere con cura a chi affidare la gestione sportiva della Roma del futuro. In realtà il magnate texano sta attendendo che un “no” si trasformi in “sì”.Stiamo parlando della candidatura di Andrea Berta. Il dirigente italiano, ex di Parma e Genoa, ha creato un impero e in Spagna diventando uno dei migliori ds del mondo: risultati sportivi, plusvalenze e carisma. Ultimamente, però, le tante critiche e la voglia di Italia potrebbero generare un cambiamento importante., ma ha sempre declinato gentilmente. Ora quel “no” si è trasformato in “ni”. E Friedkin intende aspettare ancora un po’.Viaggia in parallelo con Berta la candidatura di. Il portoghese è in rottura prolungata con il Lille, dopo i diverbi con il presidente su alcune politiche societarie. A confermarlo era stato anche il tecnico dei francesi Galtier pochi giorni fa: “Luis non si vede al campo d’allenamento da tanto tempo”. Come riporta il Tempo, però, lin quanto il portoghese potrebbe essere incaricato del ruolo di consulente esterno,Piace molto anchesponsorizzato da Fienga mentre è decisamente fredda l’eventuale promozione di De Sanctis.