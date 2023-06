Carles Perez non verrà riscattato e tornerà alla Roma dopo un anno di prestito. La notizia era nell'aria e questa mattina è arrivata l'ufficialità. Il Celta Vigo lo ha comunicato sui social: "Carles Pérez, Óscar Rodríguez e Haris Seferofić torneranno ai loro club di origine dopo aver terminato il loro periodo in prestito. Vogliamo ringraziarvi per il vostro impegno e coinvolgimento e vi auguriamo buona fortuna per il vostro futuro professionale e personale". Furia dei tifosi sotto al post che chiedevano a gran voce il riscatto dell'ex Barcellona. La Roma non incasserà quindi gli 8 milioni previsti e ora dovrà trovare una nuova sistemazione a Perez.