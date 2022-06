Nel corso della V Edizione del Progetto Legalità e Merito nell'Aula Magna Mario Arcelli del Campus Luiss a Roma è intervenuto Pietro Berardi: queste le sue parole riportate da Vocegiallorossa:



"Ho sentito molta energia e voglia di futuro sentendo gli interventi dei ragazzi, per la Roma è un onore essere qui. La legalità e il merito, nel mondo del calcio, sono fondamentali. Il modo in cui noi lavoriamo è improntato nella legalità, nella regole e nel rispetto. Abbiamo iniziato un percorso che cerca di eseguire processi nella nostra azienda per rendere tutte le cose pulite e programmate. Tengo molto a questa cosa, all’interno della Roma ogni decisione viene presa secondo procedure e lunghi processi. Dobbiamo cercare di essere un grande esempio. La meritocrazia, lavorando nello sport, è importante. Ho avuto il piacere di formarmi negli Stati Uniti, la meritocrazia è fondamentale in America: se uno è bravo significa che ha meritato. La meritocrazia guida ogni nostra azione, non cercate scorciatoie, esiste un modo per farlo: con l’impegno e con la determinazione. Stiamo cercando di lavorare cercando di togliere questo concetto della scorciatoia"