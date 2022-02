Il Campidoglio contatta la Roma e, dopo settimane di silenzio, batte un colpo sul progetto dello stadio giallorosso riporta la Repubblica. Per la nuova casa dei romanisti, mentre il club continua a guardarsi intorno e a valutare più opzioni, il Comune propone i terreni di Pietralata. L’avvocatura capitolina si è rimessa al lavoro sull’area e, stando a quanto si dice per i corridoi di palazzo Senatorio, i legali del Comune avrebbero individuato il cavillo giusto per evitare di dover riconsegnare ai vecchi proprietari i terreni se la Roma alla fine dovesse decidere di realizzare lì il suo nuovo impianto. La Roma, come detto, ha incassato la comunicazione. Ma continua a guardarsi intorno interessata più alla zona Ostiense.