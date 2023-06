La Roma si coccola Dybala, e i suoi 12 gol. La Joya sembra deciso a restare e regalare un sorriso a Mourinho. Il resto dell'attacco, però, è un rebus. Belotti, arrivato con un bagaglio di oltre 100 gol in Serie A, ha chiuso con zero alla voce reti realizzate in campionato. La separazione è probabile. La vera grana arriva però da Tammy Abraham. L'inglese ieri ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore con stop di almeno 5-6 mesi. Il che complica e non poco i piani di Pinto che sperava di contare su un buon incasso derivato dalla sua cessione. Gli occhi della Premier (Everton su tutte) erano puntati su di lui, ma ora il discorso cambia. Infine c'è il rinnovo in bilico di El Shaarawy. Senza i 35-40 milioni previsti da Abraham bisognerà calcare molto il mercato dei parametri zero o dei prestiti.



I NOMI - Si monitora la situazione di Lukaku. Se dovesse tornare al Chelsea potrebbe diventare un esubero da sfruttare per Mourinho che sogna un attaccante di quelle dimensioni (non solo fisiche). A zero ci sono anche Firmino e Zaha, con caratteristiche decisamente diverse. Per il ruolo di vice in pole rimane M'bala Nzola. A Trigoria il suo profilo piace molto anche se più come un rincalzo che come un papabile titolare. Stesso discorso anche per Marko Arnautovic che piace pure al Milan.