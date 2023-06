Brutto infortunio per Tammy Abraham, che al 77' della gara contro lo Spezia ha una brutta torsione del ginocchio mentre prova a inseguire un pallone lanciato in profondità. La torsione costringe l'attaccante della Roma a chiedere l'intervento dello staff medico, Abraham esce in barella e con le mani nel volto.



IL RISCHIO - Nei prossimi giorni il giocatore inglese verrà sottoposto ad accertamenti per capire l'entità dell'infortunio, ma le prime sensazioni non sono positive: il ginocchio ha fatto una brutta torsione, non è escluso che l'infortunio possa coinvolgere anche il legamento crociato.