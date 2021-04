Secondo il Mail, Roy Hodgson non ha ancora discusso il suo futuro con il Crystal Palace e, a fine stagione, potrebbe lasciare le Eagles. Nella lista dei possibili sostituti spicca il nome di Paulo Fonseca, nel caso in cui la Roma non decidesse di puntare su di lui. Le alternative sono Frank Lampard, da poco esonerato dal Chelsea, Sean Dyche del Burnley e Steve Cooper dello Swansea.