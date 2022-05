Oltre a Claudio Ranieri, Totti e Perrotta, giovedì scorso all'Olimpico nella vittoria della Roma contro il Leicester in Conference League c'era anche il ct dell Polonia Czeslaw Michniewicz. Era lì, in tribuna, per studiare da vicino Nicola Zalewski, il gioiellino classe 2002 lanciato in prima squadra da Mourinho che ora non ne può più fare a meno. 20 anni, 20 presenze in prima squadra. E presto, forse, anche una nuova chiamata in nazionale dopo l'esordio a settembre scorso co n Paulo Sousa in panchina: "Mourinho ci ha risolto un problema - ha detto il ct polacco Michniewicz a Il Romanista - erano anni che la Polonia non aveva un terzino sinistro". Zalewski in Primavera faceva il trequartista, Mou l'ha spostato sull'esterno dove sta giocando a tutta fascia".