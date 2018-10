In merito all'articolo uscito oggi su Il Sole 24 ore e a firma Gianni Dragoni,che il club giallorosso ritiene fondamentali. Questa la risposta indiretta del club giallorosso che si è messa a disposizione del quotidiano.Nell’articolo si fa riferimento al debito, salito da 192 milioni a 218. Tuttavia -La mancanza, per il club, è ancora più evidente (e grave) se si prende in considerazione il dato complessivo dei ricavi, quello che include le plusvalenze: 320 milioni di euro. Una cifra, quella degli ultimi ricavi, che non considera le plusvalenze di 69 milioni di euro legate alle cessioni di Skorupski e Nainggolan. Secondo la Roma ni cui guadagni rientreranno nel bilancio del 2019. Secondo Dragoni, invece, lo scorporo del marchio con ramo d’azienda commerciale – operazione peraltro effettuata nel 2007 dalla precedente proprietà – costituirebbe unaDragoni nel suo articolo si chiede come sia possibile l’iscrizione al campionato, arrivando alla conclusione che la pratica ha ottenuto il nulla osta della Figc, come l’Inter e il Milan. Anche su questo punto. Sarebbe sufficiente comprendere che i nostri asset sono in gran parte costituiti da calciatori e – se il loro valore contabile (quello reale supera il doppio) è di 200 milioni di euro – non potranno mai costituire un problema che mina la continuità aziendale i 100 milioni di patrimonio consolidato negativo, come peraltro certificato ogni anno da sindaci, revisori esterni, Covisoc e Consob".Infine la Roma replica anche sul tema del passivo di bilancio: "Quanto al passivo di circa 25 milioni di euro di quest’anno, abbiamo già avuto modo di sottolineare come laSemmai rappresenta la testimonianza che il club continua a investire sulla competitività, anziché raggiungere (facilmente) il break even. Vale anche la pena ricordare che. Insomma la Roma ci tiene a ribadire come la situazione sia sotto controllo. Numeri che inducono quindi all’ottimismo per il futuro giallorosso. La chiusura del bilancio in passivo è stata una scelta della Roma per garantire la competitività massima possibile. Quella di spendere più di quanto è stato ricavato è stata una strategia della società per aumentare ancor di più il livello di competitività del club, sia in termini sportivi sia finanziari.