La Serie A ha reso nota la programmazione della 29esima e della 30esima giornata di Serie A. Per la Roma le ultime 2 gare prima della sosta per le nazionali di fine marzo si disputeranno entrambe di domenica alle 18. Si tratta nello specifico di Udinese-Roma del 13 marzo e del derby Roma-Lazio di domenica 20, giornata ancora in dubbio vista la possibilità di rinvio per venire incontro alle esigenze del ct Mancini, visto l'impegno dell'Italia negli spareggi di qualificazione al Mondiale.