Alexadre Gallo, direttore generale del Santos, è intervenuto in conferenza stampa, parlando anche di Marcos Leonardo, centravanti a lungo inseguito dalla Roma in estate: "Dal Santos tutti i protagonisti degli ultimi anni sono stati venduti. Marcos Leonardo ha capito il momento delicato ed ha accettato di aspettare. Abbiamo aumentato il suo ingaggio ed abbiamo messo in piedi alcune regole affinché possa partire nella prossima finestra di mercato, sempre che la cosa sia interessante per il Santos. Ringrazio il giocatore e il suo entourage per la loro comprensione".