La grande sorpresa del finale di stagione è stato Ebrima Darboe. Ieri il suo agente ha incontrato Tiago Pinto per parlare del suo futuro. Mourinho ha dato l'ok per tenerlo in rosa e poi valutarlo durante il ritiro, per poi decidere se trattenerlo in prima squadra o mandarlo a fare esperienza. Il giocatore ha molti estimatori in Francia e Inghilterra, ma la Roma manderà via il giocatore eventualmente solo in prestito. Per Darboe intanto è pronto un rinnovo del contratto con raddoppio dell'ingaggio.