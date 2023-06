La scorsa estate Paulo Dybala ha firmato il contratto meno remunerativo degli ultimi anni di carriera inserendo diverse clausole di uscita (relativamente basse, da 12 milioni per l'estro e 21 per l'Italia) e contrattando la possibilità da parte della Roma di annullarle garantendogli un aumento di stipendio che, oggi, la punta argentina non ha alcuna intenzione di lasciare sul tavolo. Per questo, entro il 31 luglio, servirà trovare un'intesa finale con il giocatore per il rinnovo del suo contratto a cifre ben più alte rispetto a quelle percepite attualmente oppure il rischio di un addio si concretizzerà. Lo riporta il Corriere dello Sport.