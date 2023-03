José Mourinho sta riflettendo sul suo futuro con l'avventura in casa Roma che anche a livello progettuale non lo sta soddisfacendo e con un solo anno di contratto rimasto l'addio non è più così impossibile. Anzi, secondo il Mundo Deportivo, l'allenatore portoghese potrebbe cambiare idea e decidere di rimanere soltanto in caso di vittoria dell'Europa League che lo consacrerebbe nell'Olimpo degli allenatore giallorossi.