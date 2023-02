Zona Champions come obiettivo fisso e progetti chiari. S. Il programma esposto ieri da Tiago Pinto è chiaro riguardo paletti Uefa e poca libertà sul mercato. Molto meno chiaro è il futuro di Josè Mourinho.limitandosi solo a commentare la decisione da parte del tecnico di rifiutare Portogallo e Brasile a Natale: “Siamo consapevoli, siamo felici sia rimasto. Si vede che crede nel progetto”.“Quando la proprietà vorrà parlare del futuro, io sono qui”. Il 28 gennaio, nella conferenza prima di Napoli-Roma, Mourinho era stato chiaro. Un riferimento ai Friedkin, e non a Pinto.. Più che per disponibilità economiche (ricavi e premi andrebbero a bilancio successivo) per la possibilità di convincere quei giocatori a parametro zero che faranno la parte dei leoni nel prossimo mercato italiano. Mourinho vuole chiarezza. Non tanto sui paletti Uefa che conosce ormai bene. Ma sulla gestione di alcune dinamiche per. Quindi resta medio-alta la possibilità che a fine anno Mou possa decidere di interrompere il suo rapporto con la Roma magari per tornare nella sua Premier. Al contrario, di fronte a chiarezza e obiettivi comuni, il tecnico potrebbe anche essere disposto a rinnovare perché a Roma si trova benissimo.