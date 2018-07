Il Galatasaray vuole fare la spesa a Roma, ovviamente cercando le offerte più convenienti e gli articoli in saldo. Niente Dzeko o Karsdorp quindi, ma giocatori che non rientrano più nei piani di Di Francesco o che non ci sono mai entrati. Ecco allora – come riportano i media turchi – la lista della spesa per gli esuberi come Defrel o Gerson. Il club turco ha contattato la Roma per chiedere l’elenco dei giocatori che a Trigoria sono di troppo, per valutare e analizzare i profili, ed eventualmente chiedere informazioni. Essendo una spesa a basso costo però il Galatasaray vorrebbe prendere i giocatori solamente in prestito, pagando però l’intero stipendio del calciatori portati a Instambul.