Come per Nicolo Zaniolo, la Roma potrebbe cedere un altro attaccante in Turchia, ancora al Galatasaray. Come si legge su Fotomac, il Gala fa sul serio per Eldor Shomurodov e nei giorni scorsi avrebbe presentato un'offerta di prestito con diritto di riscatto al club giallorosso. Ci sarebbe stato anche un incontro tra le due compagini e ce ne saranno degli altri.