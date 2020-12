Il nuovo nome presente sulla lista della spesa di Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, è quello di Roman Yaremchuk: punta centrale, o all’occorrenza anche trequartista, classe 1995. Il giocatore nato in Ucraina milita attualmente nella squadra belga del Gent, su di lui in passato c’è stato l’interessamento di tre grandi club europei: Lazio, Tottenham e Leicester avevano infatti chiesto informazioni in merito al suo profilo. Nella Jupiler Pro League sta sorprendendo tutti con numeri di assoluto rilievo: 9 reti e 3 assist in tredici presenze. Se lo Shanghai non dovesse concedere il prestito per El Shaarawy allora potrebbe aprirsi davvero la trattativa con il Gent disposto ad ascoltare l'offerta giallorossa. Smentita dunque l'incedibilità dell'attaccante che non vede l'ora di approdare in serie A. Base di trattativa: 10 milioni.