Al termine del match di Europa League andato in scena ieri alla Ghelamco Arena, la Roma si è congratulata con il Gent su Twitter per la sfida molto combattuta. Il club belga ha replicato oggi sui social: “Grazie Roma. Onestamente è difficile da digerire uscire in questo modo, ma nello sport devi essere in grado di ammettere la sconfitta e augurare il meglio ai tuoi avversari. Quindi tutto il meglio per voi per il resto della stagione sia in Serie A che in Europa League”.