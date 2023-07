José Mourinho fa felici alcuni piccoli tifosi della Roma. Lo Special One ha aperto le porte del centro sportivo di Trigoria a dei bambini che erano fuori ad attendere i loro beniamini dopo l'allenamento. Invece l'allenatore giallorosso gli ha regalato dei momenti indimenticabili, invitandoli addirittura ad assistere alla seduta di Dybala e compagni. "Grazie José, sei mister number one", gli dicono i quattro tifosi - che ne hanno approfittato per fare il pieno di selfie e foto - come documentato dal video pubblicato sui social dalla Roma.