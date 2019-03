La sconfitta subita nel derby contro la Lazio nella serata di ieri rischia di lasciare strascichi importanti in casa Roma che si appresta a vivere la seconda delle gare più importanti della propria stagione, in trasferta in Portogallo contro il Porto. Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League è considerato un autentico spartiacque nell'annata della squadra allenata da Eusebio Di Francesco che mercoledì sera si gioca molto del proprio futuro.



A RISCHIO ESONERO - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nonostante le smentite di rito che arrivano da Trigoria, c'è una forte corrente all'interno della dirigenza della Roma che non ha gradito il 3-0 subito nel derby e che ha messo il passaggio del turno in Champions League come l'ultima condizione per confermare ancora una volta Di Francesco in panchina. In caso di eliminazione, infatti, sarebbe considerato inevitabile l'esonero del tecnico pescarese per non affossare un ambiente ancora in piena rincorsa ad un piazzamento Champions in campionato.



RITIRO ANTICIPATO? - Per evitare sorprese e ricompattare subito il gruppo in vista della trasferta a Oporto, quindi, Di Francesco sta pensando ad una mossa strategica da concordare con la società nelle prossime ore. È infatti al vaglio la possibilità di portare, già da domani, la squadra in ritiro punitivo a Trigoria per trovare insieme la giusta concentrazione e le motivazioni necessarie a consolidare, anche in Portogallo il vantaggio per 2-1 ottenuto all'andata all'Olimpico.