Roger Ibanez, difensore della Roma, è una delle tante note liete in casa giallorossa. Come scrive la Gazzetta dello Sport, Leicester, Atletico Madrid e Siviglia hanno presentato un'offerta per l'ex Atalanta, con le Foxes che hanno messo sul piatto più di 20 milioni di euro: rispedite tutte al mittente, Friedkin se lo vuole tenere stretto.