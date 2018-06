Firmino chiama, ma Alisson non risponde. E così il Liverpool deve virare su Leno. Come riporta Mediaset Premium, i Reds sarebbero infatti pronti a pagare la clausola rescissoria da 28 milioni di euro prevista nel contratto del portiere tedesco del Bayer Leverkusen. Sembra dunque defilarsi una delle pretendenti del brasiliano, valutato da Monchi almeno 70 milioni. Resterebbero in corsa solo il Real Madrid (nonostante il veto di Ramos su Alisson) e il Chelsea, che deve prima vendere Courtois.