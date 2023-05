La Roma potrebbe presto perdere uno degli artefici o meglio dei gestori di questa squadra. Secondo la stampa portoghese il Livrpool che è in fase di ristrutturazione ha messo gli occhi e sta tentando il Direttore Generale Tiago Pinto il cui operato, ottimo soprattutto per colpi importanti a cifre contenute, non è passato inosservato.