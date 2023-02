Traè stato amore a prima vista. I tifosi giallorossi hanno sommerso d’affetto la Joya fin dal primo giorno e l’argentino li sta ripagando con prestazioni da leader e gol, tanti. Sono ben 7 in campionato, con altrettanti assist, in 15 presenze, 2 in Europa League e 1 in coppa Italia. Numeri importanti, da fuoriclasse, che hanno fatto volare la squadra di José Mourinho e riacceso vecchi interessamenti.- Dall’Inghilterra viene rilanciato un forte interessamento delper il campione del mondo. I Red Devils avevano provato a prendere Dybala già qualche anno fa quando vestiva la maglia della Juventusda 12 milioni valida per l’estero presente sul contratto (da 20 milioni invece per i club italiani ndr) ma tutto dipenderà dalle intenzioni di Paulo. La Roma, dal canto suo, si è già detta disponibile a esercitare la clausolaDybala vuole tornare a respirare l’aria delle grandi notti europee e ha la chiara ambizione di arrivarci con la Roma. Ecco perché, nonostante il forte interesse del Manchester United, il club giallorosso ha ancora la priorità per il futuro della Joya.