Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, il Manchester United ha inserito Tammy Abraham in cima alla lista degli obiettivi per l'attacco per la prossima stagione. Il Chelsea ha una prelazione per riacquistarlo dalla Roma, ma se i Blues non dovessero esercitarla saranno i Red Devils a farsi avanti per strapparlo ai giallorossi. L'inglese è ritenuto infatti un colpo più percorribile e più economico rispetto a Victor Osimhen.