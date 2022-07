Jordan Veretout si avvicina al Marsiglia. A scriverlo è 'L'Equipe', principale quotidiano sportivo nazionale, che racconta la situazione sull'operazione. Il centrocampista della Roma sarebbe infatti la priorità sul mercato dell'OM che prenderebbe il posto di Kamara. La trattativa tra i club è in corso e "potrebbe concludersi rapidamente". I rapporti tra le società sono ottimi dopo gli affari Pau Lopez e Under, il presidente dei francesi Longoria ha avviato nei giorni scorsi i colloqui, che stanno avanzando positivamente e non è escluso che si vada a dama molto presto.