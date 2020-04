Il calciomercato secondo Fonseca. L'allenatore portoghese è già al lavoro per la Roma del futuro: vuole inserire giocatori d'esperienza in un gruppo di giovani che cresceranno per avere un mix più competitivo. Come si legge sul Corriere dello Sport, Fonseca chiede la conferma di Smalling, dando fiducia a Mancini e a Ibanez. La dirigenza l'ha rassicurato sulle permanenze di Zaniolo e Pellegrini. Fonseca punta a rinforzare il centrocampo con Frattesi e Gravenberch. Zappacosta sarà confermato, invece per il tecnico potrebbero partire Under e Spinazzola.



Un altro terzino in arrivo è il mancino brasiliano Carlos Augusto del Corinthians, che chiede 5 milioni di euro. Per la fascia sinistra seguito Ruiz Montero, classe 2003, attualmente nelle giovanili del Valencia. Per il nuovo centravanti Fonseca ha fatto alcuni nomi, tra questi non c'è Tiquinho Soares del Porto. E' stato offerto Gotze: la Roma ha buone possibilità, ma il problema da risolvere è la richiesta d'ingaggio molto elevata per il tedesco del Borussia Dortmund. Stesso discorso per un altro calciatore in scadenza di contratto a giugno: lo spagnolo Pedro del Chelsea. Perotti, Pastore Juan Jesus e forse anche Fazio sono in lista di partenza per abbassare il monte ingaggi. Per il resto l'allenatore ha grande fiducia in Carles Perez, ma il giovane che secondo lui ha più margini di miglioramento è Kluivert.