Il mercato dei parametri zero è ricco di opportunità da cogliere al volo e Tiago Pinto lo sa bene. Tra gli svincolati di lusso c'è anche Kamada. Il giapponese era ad un passo dal Milan prima della clamorosa cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Il cambio di strategia ha portato i rossoneri a virare su Loftus-Cheek. Secondo quanto riportato da Leggo il centrocampista potrebbe tornare un obiettivo del gm portoghese. Pinto aveva provato a portarlo a Roma, ma l'interessamento del Milan ha cambiato le carte in tavola. Adesso la situazione si è rovesciata di nuovo e ci potrebbe essere un ritorno di fiamma. Al momento i contatti non sono stati avviati, ma è chiaro che i giallorossi stanno cercando un altro uomo da inserire in mezzo al campo. Inoltre troverebbe il suo ex compagno Ndicka.