La prima vera stagione tra i grandi si è conclusa con 13 presenze tra campionato e Conference e un gol, pesante, nel 2-2 con il Verona. Per la prossima stagione futuro ancora da decidere per Edoardo Bove, che potrebbe fare esperienza altrove. Come riferisce il Corriere dello Sport il centrocampista classe 2022 ha già ricevuto le prime richieste. In primis il Monza neopromosso in A ma si registra anche un sondaggio del Sassuolo. La Roma al momento non sembra intenzionata a lasciarlo partire, tant'è che il giocatore andrà in ritiro con la prima squadra.