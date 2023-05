La Roma si avvicina a quota 50. Che in una stagione potrebbero essere i punti in classifica o i gol fatti. E invece sono gli infortuni. Ieri El Shaarawy ha raggiunto Dybala, Karsdorp, Llorente, Smalling, Wijnaldum, Kumbulla e Belotti nella lunga lista degli indisponibili. Quello del Faraone è il 47esimo stop da agosto ad oggi. Con particolare concentrazione in quest'ultimo periodo decisivo per la zona Champions e la rincorsa alla conquista dell'Europa League. A comandare questo bollettino da guerra è Pellegrini con 6, lo segue la Joya con 5. Tra i giocatori di movimento con un minutaggio importante solo Mancini è rimasto indenne. Le cause? Mourinho ieri le ha spiegate: rosa corta, tre competizioni (due fino in fondo) e alcuni giocatori che non erano abituati a disputare così tante partite come Smalling o El Shaarawy. Ma anche il modo in cui le squadre di Mou affrontano le partite portano spesso a traumi e dispiego enorme di energie. Contro l'Inter è emergenza totale e non ci sarà neanche Celik per squalifica. Da valutare le condizioni di Dybala che stavolta potrebbe entrare a gara in corso.