Sedici gol in 30 partite sono abbastanza. Così il Partizan Belgrado ha riscatto Sadiq Umar preso dalla Roma in prestito con diritto di riscatto fissato a 1,7 milioni. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, la cifra è stata pagata ai giallorossi e Sadiq è quindi diventato un giocatore del Partizan.