Il senso di profonda umanità che contraddistingue Daniele De Rossi non è certo una novità.



L'ex centrocampista della Roma, oggi allenatore della Spal, ne ha dato l'ennesima dimostrazione ieri pomeriggio nel corso della conferenza stampa seguita alla gara tra i ferraresi e il Cosenza. Al termine del faccia a faccia con i giornalisti, DDR ha voluto lanciare un messaggio di vicinanza alla famiglia di Luca Valdiserri, lo sfortunato ragazzo investito mortalmente nei giorni scorsi in via Colombo: “Nei miei 20 anni alla Roma - ha detto il tecnico - ho convissuto con tante persone: presidenti, magazzinieri, giornalisti, persone che stavano con noi 24 ore al giorno. Il mio pensiero e il mio abbraccio vanno a Luca Valdiserri, Paola Di Caro e ad Andrea Di Caro, zio di Francesco, questa tragedia mi ha sconvolto e sono loro molto vicino”.