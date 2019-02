Anche il Porto ha poco da ridere. Oltre al deludente 0-0 col Vitoria Guimares di domenica che ha riaperto il campionato, l’avversaria della Roma negli ottavi di Champions ha perso il bomber Marega per infortunio.

L’attaccante franco-maliano è uscito al 76’ per una lesione muscolare alla parte superiore della coscia sinistra. Marega, 5 gol in 6 partite nel girone di Champions vinto dai lusitani, rischia di restare ai box per due e di saltare quindi la doppia sfida alla Roma. «Penso che la lesione di Marega sia grave, Ne sapremo di più con gli esami», le parole del tecnico Sergio Conçeicao