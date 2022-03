Josè Mourinho premia la squadra dopo il successo nel derby con cinque giorni di ferie inaspettate, complice ovviamente la pausa del campionato. Il tecnico lo ha comunicato stamattina al gruppo: "Ci rivediamo lunedì, buon riposo". Ovviamente questo riguarda tutti, tranne i nazionali impegnati tra play-off e amichevoli in giro per il mondo.