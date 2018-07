Il futuro di Steven N’Zonzi è ancora tutto da scrivere. La Roma è sulle sue tracce, ma ora i problemi legati all’ingaggio (tra la richiesta del centrocampista e la durata del contratto) e agli altri club che sono interessati (Barcellona, Arsenal e Juventus) hanno messo la trattativa in stand-by. Oggi il presidente del Siviglia, José Castro, è tornato a parlare di N’Zonzi. “Steven è un nostro calciatore, non c’è nessuna offerta per lui“, ha dichiarato il numero uno degli spagnoli in occasione della conferenza stampa di presentazione di Gnagnon e Sergi Gomez. Al suo fianco anche il ds Caparros: “N’Zonzi sarà qui tra l’8 e il 9 per fare le visite mediche, so solo questo“.