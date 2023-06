Il centrocampista è sul mercato e potrebbe essere sacrificato sull’altare dei parametri del settlement agreement, lasciando cosìla squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. Il classe 2003, impegnato ora con la nazionale, con la quale ha giocato 18’ nella partita contro il Portogallo, ha ricevuto molte richieste in Italia (), ma soprattutto dall’estero. Sul bosniaco sono pronte a scommetteree, soprattutto,. Con gli olandesi la trattativa è pressoché definita sulla base di un accordo didel ragazzo. Un sacrificio pesante, ma necessario.- Tahirovic è, come, uno dei giovani lanciati da Josèche lo ha sempre coccolato e citato tra i migliori del vivaio giallorosso. ‘continuava a dire prima di dargli effettivamente fiducia. Detto, fatto. Il 13 novembre Benjamin ha esordito nella gara contro il Torino poi è aumentato il minutaggio ed è arrivata anche la titolarità.Buone prestazioni, ottime promesse e la possibilità di fare il ritiro estivo a Trigoria con i big. Quando però non era stato incluso nella tournée all’estero, Tahirovic se n’era andato, indignato, in Svezia e, al suo ritorno, era stato multato dalla società. Ma per Mou è sempre stato un, anche se nell’ultima parte di stagione le opportunità per lui si sono ridotte. Preambolo di una partenza che serve al giocatore e soprattutto alla Roma.