"Oui", su tutto il fronte. Il Psg infiocchetta Renato Sanches alle condizioni più favorevoli possibili per la Roma: prestito con diritto di riscatto e stipendio da quasi 6 milioni in parte pagato dal club francese. Il portoghese era stato offerto più di un mese fa a Tiago Pinto che lo aveva messo in stand-by in attesa di conoscere l'evoluzione per l'affare Frattesi e la disponibilità (assente) del Bayern per il prestito di Sabitzer che resta il preferito da Mourinho.



I DUBBI - Le caratteristiche di Sanches, infatti, convincono ma permangono molti dubbi sulle condizioni fisiche visto che nell'ultima stagione ha saltato ben 21 partite per problemi muscolari. in queste ore la Roma deciderà se chiudere l'affare, ma viste le esigue disponibilità causate dai paletti Uefa è probabile la fumata bianca. Sanches andrebbe a riempire il vuoto lasciato da Wijnaldum che in questi giorni ha provato a riproporsi senza particolare successo. Resta in orbita sempre Dominguez, che però potrebbe essere preso solo nella fase finale del mercato quando si conta di avere qualche milione dalle uscite.