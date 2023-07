Sulla cifra tecnica e la capacità di giocare con qualità e intensità in più ruoli in pochi nutrono dei dubbi, qualcuno in più c’è su una carriera costellata da troppi infortuni., tornato di moda in casa giallorossa dopo il tentativo fallito due anni fa.. I giallorossi ci proveranno ancora per il centrocampista austriaco ben consapevoli che, allo stato attuale,il club francese ha la necessità di rilanciare l’ex Lille. E quella giallorossa potrebbe essere la soluzione giusta…