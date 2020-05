l PSG di Leonardo ha messo gli occhi sulla Roma. E non solo su Lorenzo Pellegrini. Stesso discorso per quanto riguarda Riccardo Calafiori, il terzino sinistro della Primavera, gestito da Mino Raiola. La Roma, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha intenzione di prolungare il suo contratto (scadenza 2022) adesso che compiuto 18 anni, l’intenzione è quella di decidere, con Fonseca e Alberto De Rossi, se farlo restare un altro anno in Primavera o mandarlo a giocare, ma anche in questo caso l’interesse del Psg è reale. Per la Roma un’occasione di fare cassa e plusvalenza secca.