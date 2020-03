La Roma ha sei terzini, ma nessuno è sicuro di restare nella prossima stagione secondo la Gazzetta dello Sport. Che elenca i casi di Zappacosta (in prestito dal Chelsea), Santon (la scorsa estate a un passo dal Mallorca), Spinazzola (che a gennaio era stato ceduto all'Inter per Politano, poi andato al Napoli), Kolarov (nel mirino del Bologna di Mihajlovic) e il redivivo Bruno Peres oltre a Florenzi, attualmente in prestito al Valencia e sempre nel mirino della Fiorentina.