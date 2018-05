Il Real Madrid non molla la presa su Alisson. Il portiere brasiliano – secondo Repubblica.it – avrebbe chiesto ai Blancos un quinquennale da 5 milioni netti a stagione. Florentino Perez, da parte sua, non è disposto a pagare i 100 milioni che chiede Monchi e potrebbe spingersi solo fino a 60-70. L’alternativa è Courtois del Chelsea, insieme a De Gea, un altro grande sogno del presidente del club spagnolo. Se l’operazione Alisson-Real dovesse farsi, Monchi (che ha intenzione di blindare il brasiliano) si muoverebbe per il sostituto: smentito l’interesse per lo svedese Johansson, mentre viene seguito Lafont del Tolosa. Un nome nuovo è Andriy Lunin, portiere della nazionale ucraina.