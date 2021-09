La Roma di Josè Mourinho si è ritrovata a Trigoria per preparare la sfida di Giovedì prossimo in Conference League contro lo Zorya. Lavoro di scarico in palestra per chi ha giocato il derby di domenica pomeriggio contro la Lazio. Gli altri componenti della rosa, guidata da capitan Pellegrini, si è allenato sul Campo B: il programma ha previsto esercizi atletici con degli ostacoli da saltare per rinforzare la muscolatura e col pallone. Giovedì previsto turnover: probabile riposo per Abraham, ballottaggio in attacco Shomurodov-Borya Majoral. Unico indisponibile il lungodegente Spinazzola.