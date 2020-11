Niente responso oggi per il “caso Diawara” riguardo il 3 a 0 inflitto a tavolino contro il Verona alla 1° giornata quando la Roma – per colpa di un errore burocratico – non inserì il centrocampista nella lista degli over 23. Il responso e l'udienza via web è stato rinviata a lunedì su richiesta della stessa Roma.

La svista costò la sconfitta inflitta dal giudice sportivo mentre sul campo la partita finì 0-0.