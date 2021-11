Intervistato da Rai Sport, l'ex amministratore delegato del Bayern Monaco Karl-Heinze Rummenigge ha svelato un retroscena sull'attuale allenatore della Roma José Mourinho: "Qualche anno fa voleva venire in Germania ad allenare il Bayern, ma non c'è mai stato il feeling che potesse essere il tecnico giusto. A me personalmente ha fatto sempre un'impressione buona. Spero che alla Roma abbia successo perché lui ha bisogno di vincere quotidianamente, quasi come il pane".