Roma, il rinnovo di Dybala è in stallo: la richiesta economica, l'opzione automatica e il rischio clausole

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Cagliari-Lecce in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Comunque vada quella di oggi sarà una giornata quantomeno particolare perche questa sera all'Olimpico tornerà ad affrontare la Juventus da rivale. Una gara che finora, da avversario, non ha mai voluto saltare e in cui non è mai però riuscito ad incidere realmente nonostante un bottino di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta in partite estremamente tirate e con l'under 2,5 come minimo comune denominatore.partendo proprio da quel mal voluto addio a parametro zero di due stagioni fa e arrivando al futuro in giallorosso che dovrà passare, inevitabilmente dai discorsi legatiche però ancora non vede la luce.Inutile negarlo, lo hanno chiarito più volte in conferenza stampa sia De Rossi che Mourinho: esiste una Roma competitiva con Dybala e una un po' meno forte senza di lui in campo. E anche lo stesso giocatore ne é consapevole al punto che, insieme al suo entourage e ormai da un anno, spinge affinché la società mantenga le promesse fatte al momento della firma del contratto., ma per venire incontro al club giallorosso, la Joya accettò condizioni economiche "svantaggiose" rispetto a quanto percepiva alla Juventus con la promessa che ci sarebbe stato modo già dopo il primo anno, di ridiscutere al rialzo l'ingaggio.In cambio delle cifre "ribassate" Dybala e i suoi agenti ottennero l'inserimento di numerose clausole all'interno del contratto firmato nel luglio 2022. Molte a favore del giocatore e una in particolare in favore di entrambe le parti in causa e quindi oggi, anche della Roma. Si tratta di una clausola di prolungamento automatico di un anno dell'attuale accordo e valida per la prossima stagione, l'ultima ufficiale di questo contratto.. Una postilla, riporta il CorSport voluta da entrambe le parti per "tutelarsi" sui tanti dubbi di natura fisica che accompagnavano la stella di Laguna Larga.Dybala e il suo entourage oggi non vogliono arrivare a quel punto eNon una data casuale perché quello saràe sono di soli 12 milioni di euro (valida per i club esteri) e di 21 milioni di euro (valida per i club italiani) e su cui anche lo stesso giocatore può guadagnarci. In sostanza, nella testa del fantasista argentinoanche sfruttando le vie d'uscita già presenti nei contratti, verrà presa in fortissima considerazione. Del resto a dirlo è stato lo stesso giocatore: